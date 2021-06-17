Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Mehdiyim'' deyip elindeki kılıçla sokağı savaş alanına çevirdi! ''Mehdiyim'' deyip elindeki kılıçla sokağı savaş alanına çevirdi! 17 Haziran 2021 Perşembe Saat: 12:05 İran’da mehdi olduğunu öne sürerek at üstüne çıkarak caddeye girdi. Sözde mehdi, elindeki kılıçla İran sokaklarını birbirine katarken, polisin uzun uğraşları sonucu yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60cb10653b8123061f3e2f53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu öğrendim'' deyip açıkladı 2 yaşındaki bebeğini camdan atan cani anneden kan donduran ifade Define avcıları ortaya çıkarttı! 24 saat korunuyor Samsun'da sel felaketi: Aracın sel sularına kapıldığı anlar kamerada Zihin okuma gerçek oldu: Fiyatı 50 bin dolar Saldırı görüntüleri ortaya çıktı: ''Bu devlet buraya gelecek!'' Sezgin Baran Korkmaz'ın bulaşık yıkadığı görüntüler olay oldu Trafik canavarı durağa daldı: 1'i çocuk 5 yaralı var Biden'dan muhabire tepki: Yanlış meslektesin