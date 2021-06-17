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  4. ''Mehdiyim'' deyip elindeki kılıçla sokağı savaş alanına çevirdi!

''Mehdiyim'' deyip elindeki kılıçla sokağı savaş alanına çevirdi!

İran’da mehdi olduğunu öne sürerek at üstüne çıkarak caddeye girdi. Sözde mehdi, elindeki kılıçla İran sokaklarını birbirine katarken, polisin uzun uğraşları sonucu yakalandı.

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