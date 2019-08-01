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  3. 01 Ağustos 2019 23:06

Mehmet Ali Erbil eski günlere geri döndü

Banyoda düştükten sonra aylarca yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda neşeli haliyle dikkat çekti.

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