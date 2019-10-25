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  3. 25 Ekim 2019 17:20

Mehmet Ali Erbil geri dönüyor! İşte yeni projesi

Geçen yılın büyük bir kısmını hastanede geçiren Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra bir magazin programına katılmış ve burada bir filmde oynayacağını açıklamıştı.

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