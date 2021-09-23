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Mehmet Ali Erbil: ''Göğüslerim beni rahatsız ediyor''

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda göğüslerini küçülttürmek için ameliyat olabileceğini söyledi.

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