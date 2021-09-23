Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmet Ali Erbil: ''Göğüslerim beni rahatsız ediyor'' Mehmet Ali Erbil: ''Göğüslerim beni rahatsız ediyor'' 23 Eylül 2021 Perşembe Saat: 16:05 Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda göğüslerini küçülttürmek için ameliyat olabileceğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614c7b9bd761b94e44415653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Selimiye’de plaj voleybolu heyecanı başlıyor İstanbul'da ''iyi insanlar hala varlar'' dedirten yardım anı kamerada Serdar Ortaç'tan Beşiktaş için büyük terbiyesizlik: ''Ağzına sı.tı!'' Kılıçdaroğlu hakkında olay iddia: ''Hakkında çok can alıcı bir dosya var'' İstanbul'da büyük kaza! D-100 otoyolu kapandı Manavgat'ta orman yangını Görenler armut sanıyor ama aslında onlar domates Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin yüzde 95'i tamamlandı İstanbul'da kripto para operasyonu! AYlık kazançları şoke etti