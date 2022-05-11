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  4. Mehmet Ali Erbil'in güzel sunucuya yaptığı ''sululuk'' mide bulandırdı

Mehmet Ali Erbil'in güzel sunucuya yaptığı ''sululuk'' mide bulandırdı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil katıldığı ödül töreninde ünlü sunucu Melike Öcalan'a yaptığı "güldürmeyen" espri ile tepki çekti.

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