Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmet Ali Erbil'in güzel sunucuya yaptığı ''sululuk'' mide bulandırdı Mehmet Ali Erbil'in güzel sunucuya yaptığı ''sululuk'' mide bulandırdı 11 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 14:35 Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil katıldığı ödül töreninde ünlü sunucu Melike Öcalan'a yaptığı "güldürmeyen" espri ile tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627b9f7bf1cbae3300059e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yine taksici dehşeti! Ezip gitti, arkasına bile bakmadı Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan nameler... Doğum gününü böyle kutladı AVM'de yangın paniği! Çatısı çöktü! İstanbul'da yılan paniği Anadolu Fest'e yasak kararı yargıya taşınıyor 2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren kadın her yerde aranıyor Akşener: ''2053'te Türkiye nüfusunun 35 milyonu Suriyeli olacak'' Sopalı şifacı yine ortaya çıktı Al-Jazeera muhabiri öldürüldü