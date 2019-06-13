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  3. 13 Haziran 2019 12:20

Mehmet Ali Erbil’in hastane odasında sürpriz doğum günü kutlaması

Mehmet Ali Erbil, hastanede kendisini ziyarete gelen yakın dostu ve kuaförü Ercan Avşar’a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Eğlenceli dakikalar geçiren ikili pastanın mumlarını birlikte üfledi. Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in hastanedeki tedavisi devam ediyor....

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