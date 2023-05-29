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  4. Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan el ele geldikleri adliyede boşandılar

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan el ele geldikleri adliyede boşandılar

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Bugün İstanbul Beykoz Adliyesi'ne el ele geçen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.

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