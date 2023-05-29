Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan el ele geldikleri adliyede boşandılar Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan el ele geldikleri adliyede boşandılar 29 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 14:50 Güncelleme: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:50 Bugün İstanbul Beykoz Adliyesi'ne el ele geçen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64749185a008857be24179a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hepsi gıcır gıcır! Konyalı iş insanının klasik otomobil koleksiyonu hayran bıraktı Seçim kutlamasında havai fişek kazası! Ortalık savaş alanına döndü Zafer gecesinde Emine Erdoğan'dan Rıdvan Dilmen'e olay sözler İzmir'de korkutan yangın! Tüneli duman kapladı İstanbul'da kafede silahlı saldırı! O anlar kamerada Şampiyon olduklarını sanıp sahaya inen taraftarı son dakika golü yıktı Artık B sınıf ehliyetle kullanılabilecek: 125 cc motosiklet satışları patladı İmamoğlu'ndan ilk açıklama Konutlarda ''kiralık'' ilanlarının yerini onlar aldı