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  3. 13 Haziran 2019 09:32

Mehmet Aslantuğ'dan Ahmet Kaya açıklaması

CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programının bu haftaki konuğu oyuncu Mehmet Aslantuğ oldu. Ünlü oyuncu, Ahmet Kaya'ya linç girişimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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