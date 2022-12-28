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  4. ''Mehmet Beycikler'' kredi peşinde koşsun, bakın o ne yaptı!

''Mehmet Beycikler'' kredi peşinde koşsun, bakın o ne yaptı!

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Nuh Kılıç isimli genç askere gidebilmek için 57 kilo verdi.

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