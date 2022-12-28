Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Mehmet Beycikler'' kredi peşinde koşsun, bakın o ne yaptı! ''Mehmet Beycikler'' kredi peşinde koşsun, bakın o ne yaptı! 28 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 12:46 Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Nuh Kılıç isimli genç askere gidebilmek için 57 kilo verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ac1064b5c4ee2e64035093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğinde akıl almaz magandalık kamerada Uzman çavuştan eşine şiddet! Polise yakalandı, rehin aldı Yüksekova’da araçlar buz tuttu Çocuklarına işkence yapan anne- baba tutuklandı Bıçak zoruyla gaspa uğrayan genç kız polisi şoke etti Siste ortalık savaş alanına döndü, 20 araç birbirine girdi 9 ilde dev operasyon: 45 gözaltı var! Sahibinin elinden kaçan köpek çocuğa böyle saldırdı! Ozan Doğulu ve sevgilisinin boy farkı olay oldu