Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmet Cengiz: ''Ben bu yardımı alın terimle millete hibe ettim'' Mehmet Cengiz: ''Ben bu yardımı alın terimle millete hibe ettim'' 18 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 09:30 Cengiz İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz, "Sevgili Beşli Çeteler, dekontları mutlaka saklayın. Borcunuzdan düşeceğim" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f0707f002847729225a483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 278. saat sonra mucize! Enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı Deprem sonrası oluşan obruk suyu yuttu, dere kurudu! Kabusun kalbine tam donanımlı bin kişilik prefabrik bina İstanbul'da deprem paniği! Soluğu sokakta aldılar Depremzededen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: ''Ben sana 10 bin lira vereyim!'' Depremin 12'nci gününde enkazda yaşam belirtisi! Depremde hasar almayan Kadirli'ye göç başladı 11 bin Mehmetçik'e ''sıla'' izni verildi