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  4. Mehmet Cengiz: ''Ben bu yardımı alın terimle millete hibe ettim''

Mehmet Cengiz: ''Ben bu yardımı alın terimle millete hibe ettim''

Cengiz İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz, "Sevgili Beşli Çeteler, dekontları mutlaka saklayın. Borcunuzdan düşeceğim" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

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