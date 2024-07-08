Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmet Demirkol canlı yayını yarıda kesmek istedi Mehmet Demirkol canlı yayını yarıda kesmek istedi 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 16:51 Güncelleme: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 16:51 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Kaan Ayhan için söyledikleri yüzünden eleştiri oklarını üzerine çeken spor gazetecisi Mehmet Demirkol bu sefer de kendisiyle yapılan bir röportaja "keselim" müdahalesi ile gündemde. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668beeeeb6afc271cd09a663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 32 yıl sonra S kendi mezarını bulup davul zurna çaldırdı Evini ateşe verip 25 metrelik kuyuya atladı Bu atasözü için hapis cezası çıktı Bodrum'da şaşırtan manzara: Artık Türkçe konuşan bile yok... Manisa'da orman yangını Kız arkadaşı ''hayalin bile yok'' dedi, inadından ABD'de kendi işinin patronu oldu İstanbul'da tramvay hattında arıza Yine bir Suriyeli, yine bir Suriyeliyi yine Türkiye’de dolandırdı Suriyeliler genç kızların ellerindeki Türk Bayrağını aldı