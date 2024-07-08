Mehmet Demirkol canlı yayını yarıda kesmek istedi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Kaan Ayhan için söyledikleri yüzünden eleştiri oklarını üzerine çeken spor gazetecisi Mehmet Demirkol bu sefer de kendisiyle yapılan bir röportaja "keselim" müdahalesi ile gündemde.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668beeeeb6afc271cd09a663" allowfullscreen></iframe>