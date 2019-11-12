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  3. 12 Kasım 2019 17:15

Mehmet Eymür: Doğu Perinçek ABD ajanıdır

Eski Milli İstihbaratçı olan Mehmet Eymür, katıldığı bir televizyon programında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in ABD ajanı olduğunu iddia etti.

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