Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmet Şef kameralardan gizlediği eline ne olduğunu açıkladı Mehmet Şef kameralardan gizlediği eline ne olduğunu açıkladı 27 Haziran 2024 Perşembe Saat: 07:21 MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, yıllar önce kıyma makinesine kaptırdığı ve bu yüzden kameralardan kaçırdığı eline ne olduğunu ilk kez açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667ce8c59109c9c09a048713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Firari Eylem Tok ve oğlunun yakalandığı anlar kamerada Milliler attı, Azerbaycan askeri coştu Kahramanmaraş'ta büyük yangın İstanbul'da 4 katlı bina çöktü Gebze'de fabrikada korkutan yangın Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı Erdoğan ile muhabirin ''oje'' diyaloğu sosyal medyayı salladı: ''Ben mi rüyadayım?'' 75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı