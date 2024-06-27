  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Mehmet Şef kameralardan gizlediği eline ne olduğunu açıkladı

Mehmet Şef kameralardan gizlediği eline ne olduğunu açıkladı

MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, yıllar önce kıyma makinesine kaptırdığı ve bu yüzden kameralardan kaçırdığı eline ne olduğunu ilk kez açıkladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Firari Eylem Tok ve oğlunun yakalandığı anlar kamerada
Firari Eylem Tok ve oğlunun yakalandığı anlar kamerada
Milliler attı, Azerbaycan askeri coştu
Milliler attı, Azerbaycan askeri coştu
Kahramanmaraş'ta büyük yangın
Kahramanmaraş'ta büyük yangın
İstanbul'da 4 katlı bina çöktü
İstanbul'da 4 katlı bina çöktü
Gebze'de fabrikada korkutan yangın
Gebze'de fabrikada korkutan yangın
Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı
Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı
Erdoğan ile muhabirin ''oje'' diyaloğu sosyal medyayı salladı: ''Ben mi rüyadayım?''
Erdoğan ile muhabirin ''oje'' diyaloğu sosyal medyayı salladı: ''Ben mi rüyadayım?''
75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı
75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı