Mehmet Şef kameralardan gizlediği eline ne olduğunu açıkladı

MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, yıllar önce kıyma makinesine kaptırdığı ve bu yüzden kameralardan kaçırdığı eline ne olduğunu ilk kez açıkladı.

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