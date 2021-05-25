Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'ya küfür yağdı Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'ya küfür yağdı 25 Mayıs 2021 Salı Saat: 17:31 MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ad0a37fdf04d08213b9c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dinazor heykelinin içinden ceset çıktı İstanbul'un göbeğinde cinayet: Hiç tanımadığı kişiyi denize atarak öldürdü AK Partili belediyede skandal görüntüler: vatandaşlarla dalga geçti Anadolu Ankası Tatbikatı başladı Dünya Türkiye'nin gücünü görecek... Dev tatbikat başladı 110 santim boyundaki İsmail, çocukluk hayaline kavuştu Bahçeli: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez ABD'de askeri uçak düştü AB’den Belarus’a yaptırım kararı