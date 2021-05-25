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  4. Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'ya küfür yağdı

Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'ya küfür yağdı

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

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