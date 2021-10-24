Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmet Yalçınkaya ''bu bir emek hırsızlığıdır'' diyerek bu görüntüleri paylaştı Mehmet Yalçınkaya ''bu bir emek hırsızlığıdır'' diyerek bu görüntüleri paylaştı 24 Ekim 2021 Pazar Saat: 22:50 Masterchef Türkiye'nin sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesabından bir video paylaştı "emek hırsızlığıdır" diyerek tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6175b91fdcd17a750b6c68c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti ve CHP milletvekili canlı yayında birbirine girdi Fethiye'de korku dolu anlar! 3 yamaç paraşütü pilotu denize çakıldı TÜGVA’lıların yemin videosu sosyal medyayı salladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen vatandaşın sesini basıtrdılar! ''Mercedes'e binmek günahtır'' diyen Temel Karamollaoğlu'na makam aracı sorulunca... BTP Lideri Hüseyin Baş: ''Meclis''te olsam Türkiye’yi sallarım'' Serdar Ortaç sahnede kendinden geçti! Sarmaş dolaş dans edip... TSK paylaştı! Ateş Serbest 2021 nefesleri kesti Kardeşinin HES kodunu kullanırken yakalanan virüslü yolcu: Üç kağıtçılık yapmıyorum