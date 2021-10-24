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  4. Mehmet Yalçınkaya ''bu bir emek hırsızlığıdır'' diyerek bu görüntüleri paylaştı

Mehmet Yalçınkaya ''bu bir emek hırsızlığıdır'' diyerek bu görüntüleri paylaştı

Masterchef Türkiye'nin sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesabından bir video paylaştı "emek hırsızlığıdır" diyerek tepki gösterdi.

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