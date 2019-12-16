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  3. 16 Aralık 2019 14:15

Mehmetçik çetin kış şartlarına rağmen vatan nöbetini sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak sınır hattında yürütülen Pençe-3 harekatı, zorlu coğrafya ve çetin kış koşullarına rağmen hız kesmeden sürüyor

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Okulda yangın paniği! Öğrenciler tahliye edildi
Okulda yangın paniği! Öğrenciler tahliye edildi
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Trabzon'da bulunan 2 ayaklı hayvan iskeleti şaşırttı
Trabzon'da bulunan 2 ayaklı hayvan iskeleti şaşırttı
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ABD bunu konuşuyor ! Canlı yayında skandal görüntüler
ABD bunu konuşuyor ! Canlı yayında skandal görüntüler
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Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli yakalandı
Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli yakalandı
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ABD'nin çekilemediği Deyrizor'da her yerden petrol fışkırıyor !
ABD'nin çekilemediği Deyrizor'da her yerden petrol fışkırıyor !
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İstanbul'da hırsızların yeni hedefi araç farları ! Hep aynı modeli seçiyorlar
İstanbul'da hırsızların yeni hedefi araç farları ! Hep aynı modeli seçiyorlar
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