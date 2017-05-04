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  3. 04 Mayıs 2017 19:50

Mehmetçik dağları teröristlere dar etti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı’nda terörle mücadele kapsamında teröristlere ait mağara, sığınak, barınak ile buralarda bulunan mühimmat ve patlayıcı maddelerin kontrollü şekilde imhasına devam ediliyor.

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