Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmetçik Ege'de Yunan askerine dersini böyle verdi! Mehmetçik Ege'de Yunan askerine dersini böyle verdi! 03 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 08:45 Midilli Adası açıklarında mültecileri Türk kara sularına itmeye çalışan Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği ekipleri müdahale etti. O anlar an be an kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606800f5d8989b1bfc529ef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ABD'de Kongre Binası önünde saldırı CHP’den çok konuşulacak ''şaka değil gerçek'' videosu Şeyma Subaşı'dan canlı yayında olay açıklamalar HDP’li Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı İmamoğu duyurdu; İBB'den bir ilk daha! Şeyma Subaşı bombayı patlattı! Mısırlı sevgilisi ile evleniyor HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı Hamile kadına iğrenç sözler: Kucağıma mı alayım? AK Partili vekilin lüks aracını görenler hemen telefona sarıldı!