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  4. Mehmetçik Ege'de Yunan askerine dersini böyle verdi!

Mehmetçik Ege'de Yunan askerine dersini böyle verdi!

Midilli Adası açıklarında mültecileri Türk kara sularına itmeye çalışan Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği ekipleri müdahale etti. O anlar an be an kameralara yansıdı.

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