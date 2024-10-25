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  4. Mehmetçik hainlere nefes aldırmıyor: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik hainlere nefes aldırmıyor: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Suriye'nin kuzeyinde ise 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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