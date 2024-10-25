Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmetçik hainlere nefes aldırmıyor: 18 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik hainlere nefes aldırmıyor: 18 terörist etkisiz hale getirildi 25 Ekim 2024 Cuma Saat: 14:05 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Suriye'nin kuzeyinde ise 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671b7b9695d3de7e0a0c33a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Güneşli sonbaharın en gözde rotasıydı; o da yok oldu! Narin kaybolmadan 1 saat önce... Küçük kızın koşarak kaçtığı anlar kamerada Hobi olarak başladı, şimdi ekmek kapısı oldu: 4 dönümden 7 tonluk hasat! Heimlich manevrası bu sefer belediye otobüsünde hayat kurtardı Sokakta insanlara saldıran dev fare vatandaşların kabusu oldu Rezidansın 43'üncü katından düşen genç kadının ölümüyle ilgili korkunç iddia Narin cinayetinde kahreden ayrıntı 66 gündür çıtları çıkmıyor Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten foto-muhabire fırça: ''Neden çekiyorsun ?'' MİT eli kanlı katillerin inlerini başlarına işte böyle yıktı