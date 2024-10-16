Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmetçik hainlere nefes aldırmıyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi Mehmetçik hainlere nefes aldırmıyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi 16 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 16:15 Güncelleme: 16 Ekim 2024 Çarşamba 16:15 Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670fbc886e7dc4d1dd040763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem anında yine aynı hata: Hastanelik oldu Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok Merve'nin katilinin ailesinden, acılı aileye tehdit: ''Kardeşlerinizi, çocuklarınızı öldüreceğim'' Zonguldak açıklarında hortum kamerada Yıllar önce su altında kalan tarih, yeniden ortaya çıktı Deprem anında korkutan toz bulutu: Görenler gözlerine inanamadı Yeni çılgınlığın adı: Dubai çikolatası... Metrelerce kuyruk oluştu 5,9'luk depreme canlı yayında yakalanan spikerin korku dolu anları Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem