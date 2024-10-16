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  4. Mehmetçik hainlere nefes aldırmıyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Mehmetçik hainlere nefes aldırmıyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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