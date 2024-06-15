Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmetçik hainlerle böyle bayramlaştı Mehmetçik hainlerle böyle bayramlaştı 15 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 11:51 Yurtiçinde ve sınırötesinde eli kanlı bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahramanları Irak ve Suriye'de 17 teröristi etkisiz hale getirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666d561b6817e78e09070f23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya Valisi'ne ''Alo valim yer yok'' telefonu Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı İğrenç müsilaj geri döndü: Tatilcilere deniz keyfi haram Siirt'te yetişiyor, kendisi 16 ülkeye suyu 34 ülkeye satılıuyor Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı