  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Mehmetçik hainlerle böyle bayramlaştı

Mehmetçik hainlerle böyle bayramlaştı

Yurtiçinde ve sınırötesinde eli kanlı bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahramanları Irak ve Suriye'de 17 teröristi etkisiz hale getirdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Antalya Valisi'ne ''Alo valim yer yok'' telefonu
Antalya Valisi'ne ''Alo valim yer yok'' telefonu
Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı
Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı
Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada
Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada
Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı
Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı
İğrenç müsilaj geri döndü: Tatilcilere deniz keyfi haram
İğrenç müsilaj geri döndü: Tatilcilere deniz keyfi haram
Siirt'te yetişiyor, kendisi 16 ülkeye suyu 34 ülkeye satılıuyor
Siirt'te yetişiyor, kendisi 16 ülkeye suyu 34 ülkeye satılıuyor
Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü
Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü
Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı
Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı
Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı
Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı