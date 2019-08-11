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  3. 11 Ağustos 2019 12:00

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şehit Fuat Oğuzcan Hudut Karakolu’nda görev yapan askerler ve komutanlar Kurban Bayramını ailelerinden uzakta, sınır hattında karşıladı. Nöbet sırasında görüntülü arama yoluyla bayramlaşan Piyade Er Emre Kul ile annesi Muhsine Kul’un duygu dolu anları ise İhlas Haber Ajansı tarafından anbean kaydedildi. Türkiye’de ve İslam aleminde Kurban Bayramı coşkusu...

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