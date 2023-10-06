Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmetçik PKK/YPG'ye nefes aldırmıyor! Suriye'ye bomba yağıyor Mehmetçik PKK/YPG'ye nefes aldırmıyor! Suriye'ye bomba yağıyor 06 Ekim 2023 Cuma Saat: 17:50 Güncelleme: 06 Ekim 2023 Cuma 17:50 TSK'nın Suriye'deki terör unsurlarına yönelik operasyonu devam ediyor. PKK/YPG'nin işgalindeki Kamışlı'da hedefler tek tek vuruluyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65201eb48e37b36869611b83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gaziantep'te kamyon dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var Dizel araca benzin doldurulunca bakın ne oldu! Yine Esenyurt, yine bir manyak! Öyle bir şey yaptı ki Deprem bölgesinde teslimata hazırlanan konutlar görüntülendi Havalimanında korku dolu anlar! Faciadan dönüldü Canlı yayında küfür ve tehditler savurup 3 kişiyi yaraladı İçişleri'nden dev temizlik: Yüzlerce gözaltı var! Bir ilimiz buz kesti! Görüntüler kutuplardan değil, Türkiye'den Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen itiraf: ''Her konuda şiddete uğramış bir kadınım''