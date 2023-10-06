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  4. Mehmetçik PKK/YPG'ye nefes aldırmıyor! Suriye'ye bomba yağıyor

Mehmetçik PKK/YPG'ye nefes aldırmıyor! Suriye'ye bomba yağıyor

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TSK'nın Suriye'deki terör unsurlarına yönelik operasyonu devam ediyor. PKK/YPG'nin işgalindeki Kamışlı'da hedefler tek tek vuruluyor.

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