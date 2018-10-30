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  3. 30 Ekim 2018 10:49

Mehmetçik soğuktan nasıl korunuyor ? Komutan anlattı

Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel Türk, askerlerin operasyonlarda giydiği kış kıyafetlerini anlattı.

Bilgin Pro
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