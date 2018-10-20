Mehmetçik teröristlere ülke sınırlarını dar ediyor
20 Ekim 2018 17:20
Mehmetçik teröristlere ülke sınırlarını dar ediyor
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 3 bin 200 rakımlı Kerkür Tepesi’nde üst bölgesi kuran Mehmetçik bölgeyi teröristlere dar ederken tepede 150 kişinin barınacağı binalar inşa edildi. Üst bölgesine geçici baz istasyonu kuruldu.Kuzey Irak sınırına sıfır bölgede bulunan ve Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi ile Hakkari’nin Çukurca ilçeleri arasında bulunan Marinus ve Kato Dağı bölgesinde tamamen...