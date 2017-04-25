  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Nisan 2017 19:20

Mehmetçik zorlu şartlarda terörle mücadelesini sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İncebel Dağları-Kato bölgesinde başlatılan operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 4 mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

Video Galeri
Okul bahçesinde şoke eden ölüm
Okul bahçesinde şoke eden ölüm
Video Galeri
Kahramanmaraşa şehit ateşi düştü
Kahramanmaraşa şehit ateşi düştü
Video Galeri
İyilik yaparken kazada ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
İyilik yaparken kazada ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Video Galeri
Çocuğa işkence olayının zanlıları tutuklandı
Çocuğa işkence olayının zanlıları tutuklandı
Video Galeri
Binanın havalandırma boşluğunda sıkışan kediler kurtarıldı
Binanın havalandırma boşluğunda sıkışan kediler kurtarıldı
Video Galeri
Samsunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Samsunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı