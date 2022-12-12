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  4. Mehmetçik'i karşılarında gören teröristler böyle teslim oldu

Mehmetçik'i karşılarında gören teröristler böyle teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit bölgesindeki hava destekli operasyonda sıkışan saldırı hazırlığındaki 4 teröristin teslim olduğu anların görüntülerini paylaştı.

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