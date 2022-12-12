Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmetçik'i karşılarında gören teröristler böyle teslim oldu Mehmetçik'i karşılarında gören teröristler böyle teslim oldu 12 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 10:10 Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit bölgesindeki hava destekli operasyonda sıkışan saldırı hazırlığındaki 4 teröristin teslim olduğu anların görüntülerini paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6396d3dff8737277c4110373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 ilde dev operasyon; çok sayıda gözaltı var Ümit Özdağ'ın paylaştığı kısa film olay oldu İstanbul'da otel yangını! 60 kişi tahliye edildi İstanbul'da korkunç kaza! İETT otobüsü ters yola daldı; 14 yaralı var! Bakan Soylu Meclis'te yuhalandı; bu fotoğrafları kürsüye attılar! Meclis'te AK Partililerin hakaretine aynı hakaretle yanıt verdi İstanbul'da polis kurşunu can aldı! 2 polis gözaltında Antalya kabusa uyandı; okullar tatil edildi! Bakan Varank rest çekti, CHP'li özel bombayı patlattı