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Mehmetçik'in teröristleri yakaladığı an kamerada

Eli kanlı bölücü terör örgütüne nefes aldırmayan Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyindeki Zap Bölgesinde bulunan bir mağara girişinde yakaladığı 2 teröristin yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı.

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