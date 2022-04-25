Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmetçik'in teröristleri yakaladığı an kamerada Mehmetçik'in teröristleri yakaladığı an kamerada 25 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 14:01 Eli kanlı bölücü terör örgütüne nefes aldırmayan Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyindeki Zap Bölgesinde bulunan bir mağara girişinde yakaladığı 2 teröristin yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62667f6f1e4ca5620d62c033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Toprağa dökülen müsilaj tartışması 30 kişinin 'kız' kavgası kamerada ''Kız meselesi'' kavgasında sokak savaş alanına döndü İstanbul'da polis memurunu dövüp silahını aldılar Adana'da vahşet! Kafatası ve ceset parçaları bulundu Canlı yayınında ''Hanımefendi gibi davranın'' dedi, ortalık karıştı Metrobüste kadın yolcuya akıl almaz tehdit: ''Senin gibi karım olsa...'' Gençler atalarının izinde Conkbayırı'nda Uyumadılar, uyutmadılar! Bir şehrimiz sabaha kadar sokaktaydı