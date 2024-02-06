Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmetçik'ten depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu Mehmetçik'ten depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu 06 Şubat 2024 Salı Saat: 09:00 Güncelleme: 06 Şubat 2024 Salı 09:00 Mehmetçik, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7'lik ilk depremin meyana geldiği saat 04.17'de saygı duruşunda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c1cb12415705cf0d0b79f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Güler'den Irak'a kritik ziyaret İstanbul'da otelde yangın paniği! Çarşafları bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı Trafik magandaları bu sefer de hakime saldırdı Yıkılan Ebrar Sitesi'nde depremde kaybettiklerimizi andılar Esenyurt’ta tekel bayisine kurşun yağdırdılar Sözleşmeli sağlık personeli teklifi Meclis'e sunuldu AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum: ''Trafik çilesini ortadan kaldıracağız'' Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı MHP seçim beyannamesini açıkladı