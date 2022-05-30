  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Mehmetçik'ten dosta güven düşmana korku!

Mehmetçik'ten dosta güven düşmana korku!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2022 Tatbikatı’ndan yeni görüntüler paylaştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Otomobilinden bıçakla inip, baba ve oğluna dehşeti yaşattı
Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı
6 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da dehşet! Adım adım takip edip 2 kadına kabusu yaşattılar
MHP'li belediye ''Rio kızları''nı Türkiye'ye getirdi ortalık karıştı
Rize'nin Afrikalıları Rize'ye geri döndü
Haydarpaşa Garı kazılarında heyecanlandıran keşif
Toplu taşımada yasaksız ilk gün! Maskeye veda edemeyenler de var
Ralli yarışında kabus! Tam gaz seyircilerin arasına daldı