Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmetçik'ten dosta güven düşmana korku! Mehmetçik'ten dosta güven düşmana korku! 30 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 16:15 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2022 Tatbikatı’ndan yeni görüntüler paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6294c36a58679b47b150e343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otomobilinden bıçakla inip, baba ve oğluna dehşeti yaşattı Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı 6 terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da dehşet! Adım adım takip edip 2 kadına kabusu yaşattılar MHP'li belediye ''Rio kızları''nı Türkiye'ye getirdi ortalık karıştı Rize'nin Afrikalıları Rize'ye geri döndü Haydarpaşa Garı kazılarında heyecanlandıran keşif Toplu taşımada yasaksız ilk gün! Maskeye veda edemeyenler de var Ralli yarışında kabus! Tam gaz seyircilerin arasına daldı