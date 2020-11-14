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  3. 14 Kasım 2020 13:00

Mehmetçik'ten 'Karabağ' klibi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dağlık Karaca'da zafer elde eden Azerbaycanlı vatandaşlara ve Azerbaycan ordusuna ithafen klip hazırladı.

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