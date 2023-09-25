Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmetçikten nefes kesen operasyon! Kıskıvrak yakalandılar Mehmetçikten nefes kesen operasyon! Kıskıvrak yakalandılar 25 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 09:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda kırmızı ve gri listede yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65112edb6c997b1d05653903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meral Akşener'in İstanbul adayı Muharrem İnce mi ? Deprem bölgesinde skandal karar depremzedeleri ayaklandırdı Önce vatandaşa ardından da polise saldırdılar Selçuk Bayraktar'dan sürpriz paylaşım! Bu sefer havada değil, suda İstanbul'da ortalığı savaş alanına döndüren kaza Deprem bölgesindeki hasarlı bina can aldı Trafikte akıl almaz kaza: Motosikletli camda asılı kaldı Tüm dünyanın uzaydan beklediği kargo Dünya'ya indi Tam 12 bin fidan dikmişti... Yangın ormanı da öldürdü, onu da