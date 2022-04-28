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Mehmetçik'ten Tunceli'de dev operasyon

İçişleri Bakanlığı Tunceli'de Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonunu başlattı. Operasyonda 622 personel görev aldı.

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