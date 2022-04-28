Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehmetçik'ten Tunceli'de dev operasyon Mehmetçik'ten Tunceli'de dev operasyon 28 Nisan 2022 Perşembe Saat: 15:00 İçişleri Bakanlığı Tunceli'de Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonunu başlattı. Operasyonda 622 personel görev aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626a81d99ebaad40424fced3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emeklilere zamsız 1.100 TL verilirken, Suriyelilere verilen 2.000 TL isyan ettirdi Suriyeli, Afgan, Pakistanlı derken bir Honduraslılar eksikti o da geldi tam oldu! Marmara'ya geri dönen müsilaj kabusu için bir korkutan uyarı daha ''Kim olduğu fark etmez'' deyip gaziyi öldüresiye dövdüler ''Sürüngen'' hırsızlar güvenlik kamerasında İstanbul'da yine pitbull dehşeti! Genç kadın canını hiçe sayıp pitbullu böyle durdurdu Danıştay'da kadınlara çok sert müdahale AK Partili belediye başkanının depremzedeye verdiği yanıt tepki çekti İstanbul'da korkunç olay! Alevler yükseldi, içerisinde 3 bebek vardı