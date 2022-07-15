Anasayfa Video Galeriler Gündem Mehter eşliğinde tekme tokat birbirlerine girdiler Mehter eşliğinde tekme tokat birbirlerine girdiler 15 Temmuz 2022 Cuma Saat: 11:50 Bursa'da mehteran takımı geçtiği sırada kavga eden iki kişi kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d12a53aa69b8132a3a5493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Petshop eziyeti sona erdi! Bugünden itibaren yasak İmamoğlu: Ben çizmemi afet sonrası değil, altyapı çalışması yaparken giyerim İstanbul'da taksiciden yolcuya dayak Böyle sapıklık görülmedi! İstanbul'da üst geçitte tecavüz girişimi Eski AK Partili vekil: ''İnsanlar uçağa kafa atarak şehit oldular'' İstanbul Valisi Yerlikaya'nın paylaşımında İmamoğlu detayı! Apar topar sildi Datça'daki yangında ikinci gün: Çıkış nedeni belli oldu Çeşme'deki yangının sebebi belli oldu! Gözaltılar var Çeşme'de büyük yangın! Alevler otoyola ulaştı