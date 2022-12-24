  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Mekke sele teslim! Kabe'den korkutan görüntüler

Mekke sele teslim! Kabe'den korkutan görüntüler

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Binlerce kişi Kabe'yi korumak için harekete geçti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bakan Bilgin asgari ücrete ara zam için tarih verdi
Metroda +18 rezalet! Görüntülere tepki yağdı
İstanbul Bebek'te iskele çöktü: 4 yaralı
Pakize Suda'ya büyük vefasızlık! Sanat camiası yalnız bıraktı
Paris'te Türk mahallesinde silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Sahte doktor, gerçek doktor olmak istiyor
Çalınan kredi kartları için emsal karar
Rahim nakli yapılan 2 anne ile bebekleri bir arada
İmamoğlu'ndan yargı kararına çok sert tepki