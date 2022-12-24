Anasayfa Video Galeriler Gündem Mekke sele teslim! Kabe'den korkutan görüntüler Mekke sele teslim! Kabe'den korkutan görüntüler 24 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 09:35 Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Binlerce kişi Kabe'yi korumak için harekete geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a69dac6b981c680f0c83a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Bilgin asgari ücrete ara zam için tarih verdi Metroda +18 rezalet! Görüntülere tepki yağdı İstanbul Bebek'te iskele çöktü: 4 yaralı Pakize Suda'ya büyük vefasızlık! Sanat camiası yalnız bıraktı Paris'te Türk mahallesinde silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı Sahte doktor, gerçek doktor olmak istiyor Çalınan kredi kartları için emsal karar Rahim nakli yapılan 2 anne ile bebekleri bir arada İmamoğlu'ndan yargı kararına çok sert tepki