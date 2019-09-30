  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Eylül 2019 13:50

Mekke'de yağmur bereketi

Mekke'de Müslümanlar, Kabe'yi yağmur altında tavaf etti. Kutsal topraklarda yaşanan bu anlar kameralar tarafından an be an görüntülendi.

Video Galeri
Yurda 550 basamaklı merdivenle çıkıyorlar
Yurda 550 basamaklı merdivenle çıkıyorlar
Video Galeri
Çapa Tıp’ta deprem eylemi sürüyor
Çapa Tıp’ta deprem eylemi sürüyor
Video Galeri
Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı
Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı
Video Galeri
FETÖ elebaşı Gülen'i canlı yayına çıkardılar
FETÖ elebaşı Gülen'i canlı yayına çıkardılar
Video Galeri
İstanbul'un ''örümcek adam'' hırsızları kamerada
İstanbul'un ''örümcek adam'' hırsızları kamerada
Video Galeri
PKK'lı teröristleri tedavi eden 2 kişi tutuklandı
PKK'lı teröristleri tedavi eden 2 kişi tutuklandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM