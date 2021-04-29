Anasayfa Video Galeriler Gündem .Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı .Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 29 Nisan 2021 Perşembe Saat: 09:15 Kutsal toprak Mekke'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Doluya ve sağanak yağmura rağmen Umre ibadeti için kentte bulunan Müslümanlar Kabe'yi tavaf etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608a4f089892a9760405ba43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü oyuncu Kuruluş Osman'a veda etti Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade'den Yasak Elma'ya veda Bakan Soylu duyurmuştu! Otogardaki operasyon kamerada Bakan Koca açıkladı: Biontech aşısında iki doz arasındaki süre uzatıldı Beşiktaş şampiyonluğa yürüyor Galatasaray - Konyaspor maçından kareler Vahşet! Genç kadın kocasının gözleri önünde öldürüldü Prof. Erşan Şen: İçki satışı kanun çıkarılmadan yasaklanamaz