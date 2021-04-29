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.Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kutsal toprak Mekke'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Doluya ve sağanak yağmura rağmen Umre ibadeti için kentte bulunan Müslümanlar Kabe'yi tavaf etti.

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