Kutsal toprak Mekke'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Doluya ve sağanak yağmura rağmen Umre ibadeti için kentte bulunan Müslümanlar Kabe'yi tavaf etti.

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