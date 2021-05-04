Anasayfa Video Galeriler Gündem Meksika'da metro faciası: Ölü ve yaralılar var Meksika'da metro faciası: Ölü ve yaralılar var 04 Mayıs 2021 Salı Saat: 09:00 Meksika'da meydana gelen metro kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6090e309d10b2a3023729c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İnanılmaz trafik kazası kamerada! O arabanın orada işi ne ? Türkiye'nin satın aldığı BioNTech aşısında yolsuzluk iddiası CNN Türk'te gergin anlar! Stüdyo bir anda karıştı Skandal görüntüler! Polis ceza yazmak yerine evlerine bıraktı Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde korkutan yangın Tam anlamıyla rezillik! Plajı boş bulan turist çırılçıplak denize girdi! Ahmet Çakar ölümden döndü! O anlar saniye saniye kamerada Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe üstüne darbe Canlı yayında değerlendirdi: Tam kapanma sonrası ne olacak?