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Meksika'da metro faciası: Ölü ve yaralılar var

Meksika'da meydana gelen metro kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

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