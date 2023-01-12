Anasayfa Video Galeriler Gündem Meksika'dan Hakkari'ye gelin geldi Meksika'dan Hakkari'ye gelin geldi 12 Ocak 2023 Perşembe Saat: 11:40 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 20 yıl önce İstanbul'a yerleşen iç dekorasyon ustası Menaf Yeşil, hayatını Meksikalı iç mimar Paola Uyagdalina Vıveros Guriel ile birleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bfc78aac899a10d356c9a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4 bin 500 TL ile kiralık ilanındaki ev görenleri şoke etti Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk kabusu yaşadı Onlar Jandarma'nın ikiz Mehmetçikleri Cem Uzan'dan içki zamlarına ilginç protesto Putin, Türkiye'ye tatile gelen ismi herkesin gözü önünde azarladı Rüyasında gördü, 120 bin lira harcayıp kazı çalışması başlattı MİT yalanıyla cinsel istismarda bir okul müdürü daha tutuklandı Minibüs kaza yaptı; kaçak göçmenler çil yavrusu gibi dağıldı Sakar damat kayınpederini hastanelik ediyordu