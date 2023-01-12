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Meksika'dan Hakkari'ye gelin geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 20 yıl önce İstanbul'a yerleşen iç dekorasyon ustası Menaf Yeşil, hayatını Meksikalı iç mimar Paola Uyagdalina Vıveros Guriel ile birleştirdi.

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