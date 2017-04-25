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  3. 25 Nisan 2017 17:50

Mektebim Antalyada açılıyor

Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, özel okulların tercih edilirken sınavlarda birinci çıkarmalarına değil, önemli olanın anasınıfından aldığı öğrenciyi nereye getirdiğine bakılması gerektiğini söyledi.

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