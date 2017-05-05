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  3. 05 Mayıs 2017 15:50

Mektebim Atakum Kampusu tanıtıldı

SAMSUN'un Atakum İlçesi'nde 10 bin metrekare alanda kurulacak Mektebim Atakum Kampusu yapılan toplantıyla tanıtıldı.

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