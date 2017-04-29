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  3. 29 Nisan 2017 17:20

Mektebim Okulları Karsa iki okul kazandırıyor

Türkiye’nin en büyük üçüncü okullar zinciri Mektebim Okulları Kars'a 2 okul kazandıracak.

Video Galeri
Samsunda cami inşaatı çöktü
Samsunda cami inşaatı çöktü
Video Galeri
Ercişte yavru köpek kurtarma operasyonu
Ercişte yavru köpek kurtarma operasyonu
Video Galeri
Kocaeli Körfezinde LPG yüklü tankerde yangın
Kocaeli Körfezinde LPG yüklü tankerde yangın
Video Galeri
Alevlerin arasında kalan kadının cesedi bulunamadı
Alevlerin arasında kalan kadının cesedi bulunamadı
Video Galeri
İzmit Körfezi açıklarında tanker yangını
İzmit Körfezi açıklarında tanker yangını
Video Galeri
Kutsal topraklardaki kavganın tarafları birbirini suçladı
Kutsal topraklardaki kavganın tarafları birbirini suçladı