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  3. 28 Nisan 2017 10:15

'Mektebim Okulları' Trabzon'da açılıyor

TÜRKİYE genelinde 51 kampüste 160 okulda yaklaşık 30 bin öğrenciye hizmet veren Mektebim’in, Trabzon’da 2017-2018 döneminde hizmete girecek olan yeni kampüsü tanıtıldı.

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