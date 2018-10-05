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  3. 05 Ekim 2018 18:10

Melania Trump Kenyalı kızların dans gösterisini izledi

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Afrika turu kapsamında geldiği Kenya’da, Kenyalı First Lady Margaret Gakuo ile dans gösterisi izledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Afrika turu kapsamında geldiği Kenya’da gezisine devam ediyor. Melania Trump kendisi için hazırlanan dans gösterisi için Kenya Milli Tiyatrosuna geldi. Salona Kenyalı çocuklarla el ele tutuşarak...

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