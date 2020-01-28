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  3. 28 Ocak 2020 15:30

Melek Baykal boşanıyor

Ünlü oyuncu Melek Baykal, aşkı uğruna kariyerini bırakıp 1984 yılında nikah masasına oturduğu Alman Warner Striening ile boşanma kararı aldı.

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