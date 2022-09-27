Anasayfa Video Galeriler Gündem Melek Mosso sahnede saçlarını kesti Melek Mosso sahnede saçlarını kesti 27 Eylül 2022 Salı Saat: 08:55 İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesinin ardından başlayan protestolar dünyaya yayıldı. Ünlü şarkıcı Melek Mosso, İranlı kadınlara destek olmak için sahnede saçlarını kesti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63329045dd9ae814b152f7c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mersin'de polisevine hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı Mersin'de polisevine saldırı anı kamerada TRT Belgesel yeni yayın dönemine yepyeni yapımlar ile başlıyor Serdar Ortaç’tan aldatılma itirafı Ayşenur Arslan ve CHP'li Ali Mahir Başarır da canlı yayında saçlarını kesti Açıklama geldi, fiyatı duyan çiftçi soluğu orada aldı! İzmir'de kumarbazlara ceza yağdı Yangın çıkan mağazanın ürünleri düşük fiyattan kapış kapış gitti Dolandırıcılar yurt dışına açıldı! İstanbul'dan Almanya'ya uzanan vurgun