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Melek Mosso sahnede saçlarını kesti

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesinin ardından başlayan protestolar dünyaya yayıldı. Ünlü şarkıcı Melek Mosso, İranlı kadınlara destek olmak için sahnede saçlarını kesti.

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