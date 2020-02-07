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  3. 07 Şubat 2020 11:55

Melih Gökçek'i beddua ettiren dua

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ise duanın eleştirilmesine karşı çıkıp duayla alay edildiğini öne sürdü.

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Melih Gökçek'i beddua ettiren dua
Melih Gökçek'i beddua ettiren dua
Video Galeri
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