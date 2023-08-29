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  4. Melis Sezen kendinden geçti: Kenan Doğulu konserinde böyle dans etti

Melis Sezen kendinden geçti: Kenan Doğulu konserinde böyle dans etti

En son Gülcemal dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Melis Sezen, konserdeki dansıyla gündeme geldi.

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