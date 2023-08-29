Anasayfa Video Galeriler Gündem Melis Sezen kendinden geçti: Kenan Doğulu konserinde böyle dans etti Melis Sezen kendinden geçti: Kenan Doğulu konserinde böyle dans etti 29 Ağustos 2023 Salı Saat: 17:30 En son Gülcemal dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Melis Sezen, konserdeki dansıyla gündeme geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ee00fe8cc135142d32c173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mazot yok, elektrik yok! Muşlu çiftçi, tarlasına böyle su çekiyor Üniversitelilerin kiralık ev telaşı başladı Kargo etiketlerine dikkat! Kişisel bilgileriniz çalınmış olabilir İnşaatta cesedi bulunan genç kızın sevgilisinden korkunç itiraflar! Bitlis'te korkutan patlama İstanbul'da eli bıçaklı psikopat dehşeti kamerada Mezarlığa atılmış poşetten bebek cesedi çıktı İşte Türkiye'nin sinsi pandemisi! Vaka sayısı korkunç boyutta İstanbul'da ev sahibinden genç kiracısına iğrenç taciz kamerada