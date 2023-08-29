Melis Sezen kendinden geçti: Kenan Doğulu konserinde böyle dans etti

Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümü için özel 100. Yıl Marşı

Mazot yok, elektrik yok! Muşlu çiftçi, tarlasına böyle su çekiyor

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