Anasayfa Video Galeriler Gündem Melis Sezen'in transparan dansı sosyal medyayı salladı Melis Sezen'in transparan dansı sosyal medyayı salladı 21 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 08:50 Ekranların güzel oyuncusu Melis Sezen, sosyal medyadan paylaştığı dans videosu ile gündemde... Güzel oyuncunun transparan kıyafeti takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64928f9fe5b29157620d93f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya sahilinde hortum paniği! Ortalık birbirine girdi Bir ilimiz daha sular altında kaldı! Gece yarısı hastaneye koştular; 21 kişi zehirlendi 20 bin TL maaşla çalışacak işçi bulamadı; Afganlara çağrı yaptı Deniz Zeyrek'ten Faik Öztrak'a canlı yayında koltuk göndermesi Deniz Zeyrek'ten Faik Öztrak'a canlı yayında koltuk göndermesi İstanbul'un lüks otelinde korkunç intihar Antalya'da orman yangını Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan kabusu kamerada