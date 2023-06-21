  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Melis Sezen'in transparan dansı sosyal medyayı salladı

Melis Sezen'in transparan dansı sosyal medyayı salladı

Ekranların güzel oyuncusu Melis Sezen, sosyal medyadan paylaştığı dans videosu ile gündemde... Güzel oyuncunun transparan kıyafeti takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Antalya sahilinde hortum paniği! Ortalık birbirine girdi
Bir ilimiz daha sular altında kaldı!
Gece yarısı hastaneye koştular; 21 kişi zehirlendi
20 bin TL maaşla çalışacak işçi bulamadı; Afganlara çağrı yaptı
Deniz Zeyrek'ten Faik Öztrak'a canlı yayında koltuk göndermesi
Deniz Zeyrek'ten Faik Öztrak'a canlı yayında koltuk göndermesi
İstanbul'un lüks otelinde korkunç intihar
Antalya'da orman yangını
Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan kabusu kamerada