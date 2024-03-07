Anasayfa Video Galeriler Gündem Melis Sezen'in yeni imajı ezber bozdu, gören dönüp bir daha baktı Melis Sezen'in yeni imajı ezber bozdu, gören dönüp bir daha baktı 07 Mart 2024 Perşembe Saat: 10:50 Ekranların güzel oyuncusu Melis Sezen kendisiyle özdeşleşen imajını tek kalemde silip attı ve yepyeni bir görünüme kavuşan imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e971db586ba2c6380fbb03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taş Kağıt Makas dizisinde skandal sahne Yine bir ''hayırsız evlat'' dehşeti! Ailesinin evini kundakladı İstanbul'da metro seferleri durduruldu Yavaş'tan elini öpmek isteyen kişiye: ''kamu idarecisinin eli öpülmez bu bizim görevimiz'' Prof. Dr. Naci Görür Marmara'da beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı Hatay'da bir kez daha deniz taştı; şehir sular altında Mart kapıdan baktırdı! Bir ilçede okullar tatil edildi Mitingde Türk Bayrağı'nı yere sererek namaz kıldı Bir organize suç örgütü daha çökertildi